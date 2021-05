Dumpning af forurenet blæver kan ramme hovedstadens strande

Fakta

Lynetteholm

En kunstig halvø placeret ved udløbet af Københavns Havn på 2,8 kvadratkilometer svarende til 3.500 gennemsnitlige parcelhusgrunde.

Fyldes op med jord fra byggepladser i Storkøbenhavn. Der skal køre 35 lastbiler til og fra halvøen hver time, 10 timer om dagen i 30 år.

Prisen for at anlægge selve øen er 2,5 milliarder kroner. Bygherrerne betaler for at komme af med jorden, og øen kan derfor anlægges uden udgifter for skatteyderne.

Kan komme til at huse omkring 35.000 mennesker – hvilket målt på indbyggertal gør den større end Hillerød – og lige så mange arbejdspladser.

Skal være med til at beskytte København mod oversvømmelser.

Kræver ny metro og vejforbindelse.

