Eksperter advarer: Tesfaye sidestiller bandekriminalitet med landsforræderi​

Det vakte opsigt, da regeringen i 2019 skabte mulighed for at kunne tage dansk statsborgerskab fra fremmedkrigere.

Ifølge et nyt lovforslag fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) skal også visse former for bandekriminalitet nu kunne koste statsborgerskabet, hvis kriminaliteten er »til alvorlig skade for statens vitale interesser«.