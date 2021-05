Styrelse advarer mod potentielt dødelig algegift fundet i muslinger

En potentielt dødelig algegift er fundet i muslinger i Risgårde Bredning og Hvalpsund i Limfjorden, og borgere skal derfor holde sig fra at samle eller spise dem, oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen fraråder desuden, at borgere samler østers i området, da de også kan indeholde algegiften, og opfordrer alle østers- og muslingesamlere til at orientere sig på styrelsens hjemmeside, inden de samler muslinger og andet fra steder overalt i Limfjorden. Det er sikkert at spise købte muslinger og østers fra butikker og restauranter, da de bliver overvåget for algegift.

Algegiften, der er fundet, kaldes paralyserende skaldyrsforgiftning (PSP), og spiser man muslinger eller østers med giften, kan det medføre en prikkende og brændende fornemmelse i munden og i huden. Derefter kan følelsesløshed indtræffe. Efter 4-6 timers følelsesløshed i fingre og tæer vil svimmelhed og feber typisk opstå. En kraftig forgiftning giver typisk åndedrætsbesvær, tab af muskelkoordinering og i værste fald død ved åndedrætssvigt, oplyser Fødevarestyrelsen. Forgiftningen kan indtræffe efter 30 minutter til få timer, mens tilstanden kan vare i flere uger.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside, fvst.dk, er det muligt at følge med i, hvor og hvornår det igen er sikkert at samle muslinger og østers i Limfjorden.

ritzau