Republikanerne blokerer for en undersøgelse af stormløbet på Kongressen

Demokraterne i det amerikanske Senat formåede ikke at få 10 republikanske stemmer over på deres side, hvilket var afgørende for at få etableret en uafhængig undersøgelseskommission, som skulle afdække, hvad der gik forud for stormen på Kongressen i Washington, D.C., i januar.

Det skriver flere amerikanske medier fredag. Stormløbet kostede 5 mennesker livet og sårede 140 betjente.