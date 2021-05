Udkantsdanmark har lang vej til højere boligpriser

Det er så godt som umuligt at finde en bolig med en kvadratmeterpris på over 8.000 kroner i et postnummer på Lolland. Derfor er der et stort potentielt marked for den statsgaranti for den yderste del af de realkreditlån, som erhvervsminister Simon Kollerup (S) gerne vil tilbyde på øen. Også i de mange postnumre i det øvrige Udkantsdanmark, hvor priserne holder sig under det krævede gennemsnit på 8.000 kroner per kvadratmeter.

Spørgsmålet er, om potentialet kan omsættes til konkrete resultater. Simon Kollerups politiske ambition er at bryde trenden til affolkning af landdistrikterne og gøre op med skævvridningen af Danmark. Derfor skal lånemulighederne for boligkøberne forbedres, så de med ministerens ord får lettere ved at låne til drømmehuset. I dag kan realkreditten belåne op til 80 procent af købesummen, og statsgarantien skal i givet fald gælde intervallet fra 60 til 80 procent.