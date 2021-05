Sygeplejerske om svensk sommerfrygt: »At forestille sig en situation, hvor der skal hives folk ud af den ferieplan, der er lagt, vil blive rimelig udfordrende«

Den svenske socialminister, Lena Hallengren, har taget kontakt til myndighederne i Danmark for at få gang i en dialog om, hvorvidt de svenske intensivafdelinger kan få hjælp fra danske læger og sygeplejersker hen over de forestående sommermåneder. Det er opråb fra svenske læger, sygeplejersker, regioner og kommuner, der nu har fået den svenske regering på banen.

»De ansatte, der har arbejdet med pleje af covid-19-patienter på intensivafdelinger, har været udsat for ekstremt pres ... Til sommer har vi slet ikke det personale, vi har brug for«, siger chef for kirurgisk og intensivafdelingen på Karolinska Universitetshospital David Konrad til SVT.

Og »der er forståelse for, at vi har en udfordrende situation og personale, der har brug for at komme ovenpå«, siger Lena Hallengren til SVT.