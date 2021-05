70-årig pilot død i styrt med svævefly

En 70-årig mand har mistet livet, efter at han styrtede ned med et svævefly ved Kirke Eskilstrup, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Flystyrtet indtraf, imens manden var i gang med indflyvningen til en mindre flyveplads i Kirke Eskilstrup, der ligger på Midtsjælland. Anmeldelsen om flystyrtet kom klokken 16.31.

45 minutter senere oplyste politiet på Twitter, at man var til stede sammen med beredskabet fra sundhedsmyndigheder, brandvæsen og havarikommissionen. Få minutter senere kom meldingen om, at manden har mistet livet.

»Ulykken skal nu undersøges nærmere sammen med havarikommissionen, som er på stedet«, oplyser politiet.

Mandens nærmeste pårørende er underrettet.

Ifølge sn.dk styrtede svæveflyet ned ved Tysingevej. Billeder fra stedet viser politi og en ambulance tæt på en mark.

Kirke Eskilstrup ligger i nærheden af Tølløse Flyveplads, som må formodes at være det sted, hvor den 70-årige ville lande. Her mistede en pilot også livet i et styrt med et svævefly i 2019. Den 53-årige mand, der var alene i flyet, var netop kommet i luften, da dens styrtede kort efter.

ritzau