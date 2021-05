FE lod USA spionere mod Merkel gennem danske kabler

Den amerikanske efterretningstjeneste NSA har udnyttet et samarbejde med Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) om at aflytte danske internetkabler til at spionere målrettet mod statsledere, toppolitikere og højtplacerede embedsmænd i Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig. Det skriver DR, der har undersøgt sagen i samarbejde med de europæiske medier SVT, NRK, Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR og Le Monde baseret på DR’s research.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, den daværende tyske udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier og den daværende tyske oppositionsleder Peer Steinbrück er blandt politikerne i Danmarks nabolande, som NSA har spioneret mod gennem det dansk-amerikanske samarbejde.

Sådan lød nogle af de opsigtsvækkende konklusioner efter en hemmelig, intern undersøgelse i FE med kodenavnet ’Operation Dunhammer’, som en arbejdsgruppe afsluttede i maj 2015.

DR har i månedsvis holdt adskillige møder med ni forskellige kilder, der alle har haft adgang til hemmeligstemplede oplysninger fra FE. Alle oplysninger i artiklen er bekræftet af flere kilder uafhængigt af hinanden, oplyser DR.

»Angela Merkel, Steinbrück og Steinmeier er ikke bare toppen af tysk politik: Det er superligaen af europæisk politik. Det får dem til at rykke helt op på amerikanernes ønskeliste, men spionagen giver omvendt også Danmark et problem i Europa«, siger lektor og efterretningsforsker Thomas Wegener Friis fra Syddansk Universitet.

Ekspert: Rystende og uhørt

Konklusionerne af den hemmelige, interne undersøgelse i FE blev ifølge DR’s oplysninger opsummeret i en hemmeligstemplet rapport med titlen ’Dunhammer’, som blev afleveret til FE’s ledelse i 2015.

Rapporten og de efterretningsdata, som ligger til grund for Operation Dunhammer, er ifølge DR’s kilder omdrejningspunktet i den skandalesag, der i august sidste år sendte rystelser gennem FE og Forsvarsministeriet og førte til hjemsendelsen af FE’s ledelse.

Det er »rystende« og »helt uhørt«, at FE har givet NSA adgang til at spionere mod Danmarks nabolande, siger forskningschef Pernille Boye Koch fra Institut for Menneskerettigheder.

»Jeg har meget svært ved at se, at denne type nabolandsspionage er i Danmarks interesser eller i de allierede vestlige landes interesser. Tværtimod undergraver det vores politiske systemer, som er det, vi gerne vil sikre i et demokrati«, siger hun.

FE, NSA og Lars Findsen, der var FE-chef fra 2015 til august sidste år, har ingen kommentarer til sagen. Thomas Ahrenkiel, der var FE-chef fra 2010 til 2015, har ikke besvaret DR’s henvendelser.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) afviser at stille op til interview, men hun oplyser i et skriftligt svar, at »systematisk aflytning af tætte allierede er uacceptabel«.

»Det antager jeg, at skiftende regeringer er og vil være enige i«, lyder det fra forsvarsministeren.

ritzau