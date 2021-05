Familie ser frem til at komme af med kontanthjælpsloft, der åd 3.300 kroner af et i forvejen stramt budget

Hvis man ser en midaldrende mand dykke ned i supermarkedernes madaffaldscontainere efter noget spiseligt et sted i bydelen Aalborg Øst, kan det godt være den 38-årige familiefar B.

Efter to ulykker, der har givet den tidligere arbejdsmand kroniske smerter, har han i 8 år ikke kunnet arbejde og været på kontanthjælp. Inden da havde han en fast indkomst ved at arbejde for en entreprenør ved at grave fiberkabler ned og lægge fliser.

Overgangen til den daværende kontanthjælpssats var ikke nem, men da kontanthjælpsloftet, som sætter et maksimum på, hvor meget man i alt kan få udbetalt, blev genindført i 2016, gik han og hans 35-årige hustru, der er diagnosticeret med ADHD og angst, og familiens fire børn på 14, 12, 9 og 6 år fra slemt til værre.