Fire børns-familien, der gik fra slet til værre, har fået nyt håb i dag

Hvis man ser en midaldrende mand dykke ned i supermarkedernes madaffaldscontainere efter noget spiseligt et sted i bydelen Aalborg Øst, kan det godt være den 38-årige familiefar B.

Efter to ulykker, der har givet den tidligere arbejdsmand kroniske smerter, har han i 8 år ikke kunnet arbejde og været på kontanthjælp. Inden da havde han en fast indkomst ved at arbejde for en entreprenør ved at grave fiberkabler ned og lægge fliser.