Danmark spillede med fordækte kort for at fastholde Grønland

Danmark vildledte grønlænderne og FN for at beholde sin sidste koloni. Det fremgår af en ny kritisk bog om forløbet op til, at Grønland gik fra at være en koloni til at blive et amt i Danmark ved grundlovsændringen i 1953.

»I den offentlige danske fortælling hedder det, at moderniseringen af Grønland skete i den bedste mening. Vi danskere gjorde det for grønlændernes skyld. Men vi er nødt til at tage et opgør med den fortælling og se i øjnene, at for Danmark handlede det om egne interesser frem for at hjælpe grønlænderne«, siger journalisten Anne Kirstine Hermann, der har skrevet bogen ’Imperiets børn’.

I bogen gennemgår hun det politiske drama op til indlemmelsen af Grønland og den modernisering, som på få år vendte op og ned på grønlændernes liv. Den er baseret på dokumenter fra en række danske arkiver, og hovedkonklusion er klar: