Indbrudstyv kørte vanvidskørsel og ramte patruljevogn under politijagt

En 29-årig mand er blevet anholdt for at forsøge at stikke af fra politiet efter et indbrud hos en cykelhandler i Holbæk natten til tirsdag, fortæller vagtchef Thomas Hartman ved Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag morgen.

Da politiet ankom til cykelhandleren, observerede betjentene en hvid varevogn med en mand bag rattet. Manden satte i flugt og kørte med over 200 kilometer i timen på Holbækmotorvejen med retning mod Roskilde. I Roskilde forsøgte politiet at bringe den 29-årige mand til standsning, men manden påkørte i stedet en patruljevogn med lav fart, hvorefter han igen kørte ud på motorvejen.

Politiets jagt på manden var i gang i 15-20 minutter, inden det lykkedes patruljerne at få standset, anholdt og sigtet manden på motorvejen.

»I bilen var der tyvekoster, der stammede fra cykelhandleren«, siger Thomas Hartman.

Ingen personer kom til skade under påkørslen, mens der var materiel skade på politibilen. Politiet forventer, at den 29-årige fører bliver stillet for en dommer i løbet af tirsdagen med henblik på fængsling. Anmeldelsen om indbruddet tikkede ind hos politiet klokken 02.23.

ritzau