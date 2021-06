Frøer, hættemåger og sjældne biller trives: Trods brølende trafik er lille dansk ø blevet en naturperle

Hættemåger myldrer rundt på den lille grusvej og er ikke meget for at flytte sig, når man kommer kørende. Små, dunede unger trykker sig i græsset eller søger ly i brændenælderne på bredden af dammen ved vejen.

Vi er på Sprogø, hvor luften på denne tid af året er tyk af mågeskrig, fordi et voksende antal fugle finder et fristed på den lille ø. Passage af 35.000 biler i døgnet plus en del togtrafik er ingen hindring.

Faktisk har nogle stormmåger lagt deres reder klos op ad jernbanesporene, fortæller Hannah Wermuth fra Sund & Bælt, som er ansvarlig for naturplejen på Sprogø. Det kan vi af gode grunde ikke komme til at se på denne fine forsommerdag, for selv om man er inviteret til øen af Sund & Bælt, må man ikke rende rundt på eller ved sporene.