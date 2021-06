Porno-spøg endte helt galt: Borgmesterkandidat i Viborg trækker sig

Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Viborg, Niels Dueholm, trækker sit kandidatur og vil ikke genopstille. Det skriver TV Midtvest.

Han trækker sig, efter at han sendte et link til pornografisk materiale i en mail til sine partifæller.

»Jeg har sovet på sagen og er nået frem til den konklusion, at jeg trækker mig som spidskandidat, idet jeg ikke vil være anledning til yderligere splittelse i partiet lokalt«, skriver han ifølge TV Midtvest i en pressemeddelelse.

Niels Dueholm fik tidligere i maj ifølge Viborg Stifts Folkeblad en kraftig påtale fra Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen, for at have sendt mailen i slutningen af april til sine partifæller i Viborg.

I mailen var et link til en hjemmeside med pornografisk materiale. Linket lignede dog en socialdemokratisk web-adresse.

Det var ment i spøg, men blev taget ilde imod af flere af modtagerne. Både for at være upassende og grundet frygt for computervirusser, hvis man klikkede på linket.

Så sent som i sidste uge sagde Niels Dueholm til TV Midtvest, at han stadig var socialdemokratiets spidskandidat i Viborg.

»Vi havde en rigtig fin drøftelse, og jeg er stadig Socialdemokratiets spidskandidat i Viborg. Vi går til valg sammen i kandidatgruppen og skal føre en rigtig fornuftig valgkamp«, sagde han til mediet.

Ifølge Viborg Stifts Folkeblad er Niels Dueholm mandag blevet presset af, at fire ud af otte lokale partiforeninger har ønsket en ny generalforsamling, hvor tilliden til ham skulle være eneste emne på dagsordenen.

Til lokalavisen siger formand for lokalforeningen i Tjele Birthe Harritz:

»Jeg har mistillid til Niels Dueholm, og den er ikke blev mindre, siden sagen kom frem. Jeg synes, at partiet har hånderet den rigtig dårligt. Jeg er blevet chikaneret og presset til at tie stille«.

»Det kan ikke være rigtigt, at det skal være os, der har følt os krænket, som skal undskylde noget«, siger hun.

Socialdemokratiet er i Viborg oppe imod den vellidte Venstre-borgmester Ulrik Wilbek, der erstattede to konservative forgængere.

Viborg har ikke haft en socialdemokratisk borgmester siden 2009.

ritzau