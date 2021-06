Foreningen Gadejuristen stopper alle aktiviteter

Foreningen Gadejuristen, der yder retshjælp til udsatte, indstiller alle retshjælpsaktiviteter og har opsagt resterende medarbejdere.

Det skriver foreningen, der i januar 2020 fik permanent støtte fra staten til at drive sin organisation, på sin hjemmeside.

»Igennem længere tid har Gadejuristen oplevet udfordringer i samarbejdsrelationerne i organisationen. Det har betydet, at en del medarbejdere har opsagt deres stillinger«.

»Bestyrelsen har på den baggrund vurderet, at det ikke er muligt at videreføre retshjælpsaktiviteterne, og har derfor også måttet opsige de resterende medarbejdere, skriver foreningen.

Foreningen skriver yderligere, at man ikke kan tage nye sager, afvikler aktive sager og ikke vil svare telefonen.

Permanent på finansloven fra i år

Gadejuristen var en af de foreninger, der kom permanent på finansloven fra 2021. Foreningen modtager fire millioner kroner i 2021, tre millioner kroner i 2022 og to millioner kroner fra 2023 og frem.

De gives til ’Gadejuristens aktiviteter, herunder arbejdet med at oplyse om rettigheder, yde retshjælp og rådgive socialt udsatte borgere med stofmisbrugsproblemer.’

Siden den 15. februar har stifteren og lederen af Gadejuristen, Nanna W. Godtfredsen, været på orlov.

Ifølge Netavisen Pio har problemerne rod i netop Nanna W. Godtfredsens orlov.

En af de ansatte, der sagde op i foråret, Maja Løvbjerg Hansen, fortæller til mediet, at bestyrelsen i forbindelse med orloven ville tættere på aktiviteterne og ’traf en række beslutninger, som vi medarbejdere ikke mente at kunne stå inde for’. Samtidig blev der varslet en reorganisering.

»Vi blev da heller ikke inddraget, og vores ønsker, herunder ønsker om en dialog, blev afvist undervejs«.

»I stedet fik vi at vide, at vi var medarbejdere og skulle passe vores arbejde og gøre, hvad der blev sagt. Til sidst valgte vi at gå, fordi det var uansvarligt at blive«, siger Maja Løvbjerg Hansen til Netavisen Pio.

I alt syv ud af ti medarbejdere sagde op i foråret, og de sidste er altså nu afskediget.

ritzau