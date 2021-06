Udbuddet af huse til salg bliver ved med at stå i stampe

Et faldende udbud af huse til salg har under coronakrisen været med til at give prisstigninger rundt om på boligmarkedet. De seneste måneder er udbuddet dog stagneret, og den udvikling er fortsat ind i starten af juni. Det viser nye tal fra Boligsiden.

I øjeblikket er der godt 24.000 huse til salg i Danmark. Det er på niveau med det seneste lille halve års tid, men højere end store perioder af sidste år, hvor udbuddet faldt kraftigt grundet stor købsinteresse blandt danskerne.

»Der er dog tale om et meget lavt udbud, når vi tænker på, at der bliver solgt mellem 1200 og 1600 huse om ugen. Heldigvis kommer der mere til salg, end der bliver solgt. Det sikrer, at udbuddet ikke falder«, siger kommunikationsdirektør Birgit Daetz fra Boligsiden i en pressemeddelelse.

Ifølge Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit, er det stagnerede udbud et tegn på, at boligmarkedet er på vej tilbage mod mere normale tilstande.

»Vi har set, at handlerne er begyndt at aftage fra et meget højt niveau, og nu ser vi så også, at udbuddet stagnerer. Det falder ikke længere, og det stiger faktisk lidt for ejerlejligheder«, siger Mira Lie Nielsen.

Også flere sommerhuse

Samtidig med at udbuddet af ejerlejligheder til salg er steget til lidt over 5400, så er udbuddet af sommerhuse til salg også steget. Det er det faktisk tre måneder i træk, og alene fra starten af maj til starten af juni er udbuddet steget med fem procent, så der nu er små 5000 sommerhuse til salg.

Birgit Daetz fra Boligsiden vurderer, at det er gået op for danskerne, at deres sommerhuse er steget betragteligt i værdi. Derfor er der kommet mange nye sommerhussælgere til markedet de seneste måneder, siger hun.

»Det sker i en periode, hvor det ellers er tydeligt, at salget ikke oplever samme boom som sidste år. Der er nogle tendenser, der peger på, at sommerhussalget er ved at nærme sig en mere normal tilstand«, siger Birgit Daetz.

Størstedelen af de danske ejendomsmæglere er ejere af Boligsiden, som også henter sine data og oplysninger fra ejendomsmæglerne.

ritzau