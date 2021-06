Færre bruger PCR-test - men testkapaciteten opretholdes

Den seneste tid er der foretaget en del færre PCR-test i forhold til tidligere. Det er dog ikke ensbetydende med, at der er skruet ned på kapaciteten.

Det skriver DR.

I flere måneder har antallet af PCR-test, hvor man bliver podet i svælget, ligget nogenlunde konstant omkring 175.000 test om dagen. Men den seneste uge er det tal begyndt at dykke for i søndags at bevæge sig under 150.000 test om dagen, viser tal fra Statens Serum Institut.

Faldet betyder, at der er flere PCR-teststeder, hvor man ikke fuldt ud udnytter hverken kapaciteten eller personalet. Alligevel skal regionerne fortsat opretholde en national testkapacitet. Det sker efter besked fra Justitsministeriet.

»På nuværende tidspunkt har vi fået at vide fra Justitsministeriet, at vi skal køre videre med den her samlede nationale kapacitet på 170.000. Det er det, vi planlægger ud fra hen over sommerferien«, siger Jacob Bertramsen, kontorchef for Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland, til DR.

Det koster to milliarder kroner om måneden at holde gang i den nuværende teststrategi, anslår sundhedsøkonom Jes Søgaard fra Syddansk Universitet ifølge DR.

Venstre: Vi tester alt for meget

I Venstre mener sundhedsordfører Martin Geertsen, at der lige nu bliver testet for meget, og at der bliver brugt alt for mange penge på teststrategien. På grund af den ubrugte testkapacitet har han derfor nu kaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) i samråd om sagen.

Justitsministeren har ikke ønsket at stille op til interview med DR, men skriver i et svar til mediet, at regeringen er opmærksom på en løbende justering af den samlede testkapacitet.

Regeringen mener dog, at det endnu er for tidligt at reducere testkapaciteten, da folk ellers risikerer unødvendigt at skulle stå i kø, skriver han. En af årsagerne til den seneste tids fald i brugen af PCR-test kan blandt andet være, at flere bliver vaccinerede og derved får et gyldigt vaccinepas.

En anden årsag kan være, at folk vælger en lyntest frem for en PCR-test, hvis de skal have et gyldigt coronapas, der giver adgang til eksempelvis barer, biografer og restauranter.

ritzau