Kritik af regeringens plan: Ny tandlægeuddannelse kommer til at mangle undervisere

To uger efter at statsminister Mette Frederiksen (S) flankeret af bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad (S) og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) præsenterede regeringens plan for 25 nye uddannelsesinstitutioner uden for de store byer, kritiseres dele af planen for at være direkte uigennemtænkt.

Særlig planen om en ny tandlægeuddannelse i Hjørring vækker hård kritik fra fagfolk.

Kritikken fra begge de eksisterende tandlægeuddannelser og Tandlægeforeningen går på, at der ikke findes tilstrækkeligt med undervisere til at understøtte tre tandlægeuddannelser i Danmark. Men det har regeringen ikke taget højde for, lyder kritikken.