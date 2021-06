18-årig mistænkt for frihedsberøvelse har meldt sig selv

En 18-årig mand, der er sigtet for at have frihedsberøvet en jævnaldrende nu drabssigtet mand i weekenden, har meldt sig selv til politiet. Han skal for en dommer ved Retten i Kolding onsdag klokken 12.30, hvor en anklager vil begære den unge mand varetægtsfængslet, oplyser Sydøstjyllands Politi onsdag i en pressemeddelelse.

Den 18-årige meldte sig til politiet i Vejle tirsdag eftermiddag. Han er mistænkt for at have frihedsberøvet en anden 18-årig mand, der er sigtet for at have dræbt en 19-årig mand i Vejle i weekenden. En 21-årig er i forvejen sigtet og sidder varetægtsfængslet for at have deltaget i frihedsberøvelsen.

ritzau