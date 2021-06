Opsigtsvækkende kurdisk melding kan fremskynde hjemtagelse af danske kvinder og børn

Da regeringen for nylig besluttede at hente 3 danske kvinder og deres i alt 14 børn hjem fra syriske fangelejre, var den brede forventning, at der ville gå lang tid, måske ligefrem år, før kvinder og børn ville lande i Danmark.

Det viste erfaringer fra lande som Finland og Tyskland, der tidligere har hentet statsborgere ud af lejrene. Men så lang tid behøver det måske slet ikke at tage, lyder det nu fra kurdisk side.

Det kurdiske selvstyre, der kontrollerer lejrene, er aktuelt ved at screene de mange kvinder fra forskellige lande med henblik på at afgøre, om kvinderne kan retsforfølges lokalt, eller om der omvendt ikke kan findes tilstrækkelige beviser for, at de har begået forbrydelser i Islamisk Stats navn.