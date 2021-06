To drenge anholdt efter video af overfald på 11-årig: Politiet advarer mod at dele den

To drenge på 12 og 14 år er anholdt i en sag om et overfald på en 11-årig dreng i Munkebo-området.

Fyns Politi har onsdag anholdt en 12-årig dreng, som har filmet et meget omtalt overfald på en 11-årig dreng fra Munkebo-området.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Der er tale om en 12-årig dreng fra lokalområdet, som har stået bag kameraet. På videoen ser man, at den 11-årige flere gange bliver slået og sparket i hovedet. Han undskylder også flere gange, skriver TV2 Fyn.

Videoen af overfaldet på den 11-årige dreng er ulovligt blevet delt på de sociale medier.

Heksejagt på Facebook

På Facebook har der også været udlovet dusører for at finde frem til gerningsmændene. Det fik politiet til tirsdag at advare imod »heksejagt« og »selvtægt«.

De opfordrer også til at lade være med at dele videoen af hensyn til de involverede i sagen.

»Det er helt urimeligt over for offeret, der i forvejen er i en traumatisk situation, som risikerer at blive forstærket, når alle pludselig kan se med, og ved, hvem der er tale om«, sagde politikommissær Ulrik Lorentzen tirsdag.

Politiet understreger onsdag, at det er strafbart at dele videoen.

Politiet anholdt tirsdag en 14-årige dreng, som er mistænkt for at have begået volden mod den 11-årige.

Begge drenge, som politiet har anholdt, er under den kriminelle lavalder på 15 år. De bliver derfor ikke retsforfulgt, men er i stedet overgivet til de sociale myndigheder, oplyser politiet.

ritzau