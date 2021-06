Politikere sender et signal til hele Danmark: Aalborgs store smittespreder lukker i to uger

Den populære festgade Jomfru Ane Gade i Aalborg lukker fra torsdag og 14 dage frem for at bremse smitten i byen.

Det oplyser erhvervsminister Simon Kollerup (S) efter et møde i Folketingets Epidemiudvalg onsdag.

Ifølge Kollerup er forhåbningen, at tiltaget kan holde smitten nede, så kommunen kan undgå en generel nedlukning.

Tirsdag oplyste Styrelsen for Patientsikkerhed, at over halvdelen af smittetilfældene i fire sogne i Aalborg, hvoraf to er lukket, kan spores tilbage til Jomfru Ane Gade. Gaden har omkring 20 barer.

Beslutningen om lukningen er taget