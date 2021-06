Jomfru Ane Gade i Aalborg lukker i to uger for at bremse smitten

Den populære festgade Jomfru Ane Gade i Aalborg lukker fra torsdag og 14 dage frem for at bremse smitten i byen.

Det oplyser erhvervsminister Simon Kollerup (S) efter et møde i Folketingets Epidemiudvalg onsdag.

Ifølge Kollerup er forhåbningen, at tiltaget kan holde smitten nede, så kommunen kan undgå en generel nedlukning.

Tirsdag oplyste Styrelsen for Patientsikkerhed, at over halvdelen af smittetilfældene i fire sogne i Aalborg, hvoraf to er lukket, kan spores tilbage til Jomfru Ane Gade. Gaden har omkring 20 barer.

Beslutningen om lukningen er taget efter indstilling fra Epidemikommissionen, som rådgiver regeringen om coronahåndteringen.

Borgmesteren har bedt om et indgreb

Det er Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), der har bedt Folketinget om at se på muligheden for at gribe ind.

Aalborg Kommune har 187 smittede per 100.000 indbyggere over de seneste syv dage, når der er justeret for, hvor mange der er blevet testet.

Det er i Danmark kun overgået af Samsø og Dragør. Aalborg Kommune har konstateret 589 smittetilfælde blandt borgere over den seneste uge.

Kommuner skal automatisk lukke, når de har 300 eller flere smittede per 100.000 indbyggere over syv dage. Samtidig skal der være flere end 20 smittetilfælde i alt de seneste syv dage.

Ritzau