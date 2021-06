Mand råbte »perkerluder«: Statsadvokat opgiver sag om formodet hadforbrydelse

Statsadvokaten i København anker ikke byrettens dom om vold og trusler mod en muslimsk kvinde på en parkeringsplads i Søborg til landsretten. Det skriver Statsadvokaten i København på Twitter.

Manden blev 19. maj dømt ved Retten i Glostrup for vold og trusler, men ikke for hadforbrydelser. Det skete, på trods af at han erkendte, at han havde kaldt kvinden for »perkerluder«. Specialanklager David Haahr mente, at volden udsprang af, at offeret er muslim og bærer tørklæde, og han havde derfor bedt om en skærpet straf til manden og hans hustru efter en paragraf om hadforbrydelser, men retten vurderede, at hændelsen udelukkende udsprang af en konflikt imellem den muslimske kvinde og den dømtes hustru, der blev frifundet for volden og truslerne.

Seancen startede, da den dømtes hustru kom op at skændes med den muslimske kvinde. Da det skete, var den dømte ikke til stede, men inde i en butik. Men tingene tog fart, da han kom ud fra butikken igen. Den muslimske kvinde forklarede ved Retten i Glostrup, hvordan den dømtes hustru gentagne gange havde banket sin bildør ind i siden af hendes bil.

Truede kvinde med ratlås

Den dømte forklarede, at han så offeret råbe af hans kone, da han kom ud fra butikken, og at det var derfor, han tog affære. Han erkender at have kaldt kvinden en »perkerluder« og truet hende med en ratlås.

Episoden blev stoppet af et vidne, som er pensioneret politimand, som sagde, at han ville anholde manden, hvis han ikke stoppede. Manden blev idømt 50 dages betinget fængsel, som i udgangspunktet ikke skulle afsones. Han skal dog udføre samfundstjeneste i 60 timer.

Statsadvokaten skriver, at beslutningen om ikke at anke er taget, da man ikke tror på, at manden vil blive dømt for en hadforbrydelse i landsretten.

»SAK (Statsadvokaten i København, red.) har vurderet, at der ikke er udsigt til et andet resultat i landsretten«, skriver den.

ritzau