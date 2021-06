Københavns Universitets rektor: »Regeringen vil sige, at tysk-uddannelsen skal ligge tæt på Tyskland, for der er mange tyskere, og dyrlægeuddannelsen skal tæt på Jylland, for der er mange dyr«

SAGEN KORT

Udflytning af studiepladser

Hvem: Henrik Wegener, rektor på Københavns Universitet

Hvad: Regeringens plan om udflytning af uddannelser bekymrer Københavns Universitet, der skal reducere antallet af studiepladser med 10 procent

Hvorfor: Bekymringen er, at kvaliteten af uddannelserne vil falde, samt at universitetet ikke har råd til at oprette nye uddannelser og derfor ender med at nedlægge studiepladser.