Dragør Kommune opfordrer privatansatte til hjemmearbejde

Dragør Kommune opfordrer private arbejdsgivere i kommunen til at lade deres ansatte arbejde hjemme.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse torsdag.

Det sker i et forsøg på at inddæmme smitten, som hastigt nærmer sig et niveau, der vil resultere i en automatisk nedlukning.

Det vil i så fald gælde for både skoler og foreningsliv.

Onsdag aften mødtes kommunalbestyrelsen for at drøfte tiltag, som skal hjælpe med at få begrænset smitten.

Her blev det besluttet at sende kommunale medarbejdere hjem for at arbejde. Derudover har man lukket ned for sports- og idrætsaktiviteter samt biblioteker.

Torsdag har kommunen imidlertid bevæget sig tættere på en automatisk nedlukning.

Kommunens smitteniveau – også kaldets incidenstallet – er torsdag blevet opgjort til 288,86 smittede per 100.000 indbyggere. Tallet var knap 280 onsdag.

En automatisk nedlukning træder i kraft, hvis tallet bevæger sig over 300, og der samtidig er mindst 20 nye smittetilfælde den seneste uge.

I alt har kommunen konstateret 57 nye smittede den seneste uge.

Torsdag er der desuden blevet sendt sms’er ud til kommunens borgere, som er blevet opfordret til at lade sig teste ofte og forældre til at holde små børn hjemme fra daginstitutioner.

Skolerne er derimod blevet holdt åbne - også i de små klasser, fremgår det af pressemeddelelsen.

Mens Dragør i første omgang er gået fri af en automatisk nedlukning, så skal Givskud Sogn i Vejle Kommune derimod lukke ned.

Her har man haft 21 smittede den seneste uge, og da det er et sogn med blot 1200 indbyggere, har det været nok.

Blandt kommunerne ligger Samsø øverst med et incidenstal på 391,44 – altså langt over grænsen på 300 – men man har kun haft 11 konstaterede smittetilfælde.

Derfor opfylder kommunen ikke begge krav til en nedlukning.

ritzau