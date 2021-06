Dragørs borgere holder vejret: »Ej mand, jeg håber bare vi kan komme i morgen«

Vandet i lystbådehavnen glimter i juni-solen, mens de smalle brostensbelagte gader smyger sig mellem gule husmure i Dragør og udgør den perfekte kulisse til en idyllisk sommerdag.

Men bag idyllen trues kommunen af en automatisk nedlukning, der de sidste dage har nærmet sig med hastige skridt. Men også torsdag slap Dragør med et testjusteret incidenstal på 289 og 57 smittetilfælde den sidste uge med skrækken.

»Det er skønt, for vi trænger bare til at komme ud, nu hvor vi endelig er blevet vaccineret. Men hvis det bliver nødvendigt, må vi jo tage det med«, lyder det fra 65-årige Lotte Hansen, der sammen med en veninde har taget plads i en solplet på torvet for at få sig en cafe latte.