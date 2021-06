Nu er det statsministerens tur til at få første stik: »Jeg glæder mig til, at alle danskere har fået samme mulighed«

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil fredag modtage sit første vaccinationsstik mod covid-19 i Øksnehallen i København.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

»Flere end 2,2 millioner danskere har påbegyndt deres vaccination mod covid-19 og 1,3 millioner er færdigvaccinerede. Danskernes tilslutning til at lade sig vaccinere er fortsat meget høj. Det er der grund til at glæde sig over. I morgen får jeg mit første stik. Jeg glæder mig til, at alle danskere har fået samme mulighed. For vaccinerne er og bliver vores supervåben mod covid-19«, siger statsministeren.

Statsministeren, der er født i 1977, har flere gange afvist, at toppolitikere som hun selv burde komme foran andre i vaccinekøen, fordi de skal træffe vigtige beslutninger for Danmark.

»Jeg vil ikke tage vaccinen fra en af dem, der er i langt større risiko for at dø af sygdommen, end jeg selv er«, meddelte Mette Frederiksen i januar i tv-programmet Go’ Morgen Danmark på TV2, hvor hun fik stillet spørgsmål via Facebook.

»Jeg har ikke selv nogle kroniske sygdomme, og jeg er ikke så gammel endnu, så som tingene står nu, vil jeg ikke tage vaccinen fra en, der virkelig har behov for den«, sagde statsministeren ved den lejlighed.

Venstres kulturordfører, Jan E. Jørgensen, slog tidligere i år på tromme for, at for eksempel regeringsmedlemmer, sundhedsordførere og partiledere burde komme foran i køen.

Han pegede på, at de pågældende personer skulle føre nogle vigtige drøftelser, og at det ikke altid fungerede optimalt, når de skulle gøre det over Teams-møder i stedet for ved fysisk fremmøde.

»Du kan se, at i stort set alle andre lande bliver præsidenter og ministre vaccineret. Også for at vise folk, at man kan stole på vaccinerne. Og i Danmark er det helt omvendt. Det er meget typisk dansk«, sagde Jan E. Jørgensen i april til Politiken.

Han understregede, at han talte på egne vegne, og Venstre gav da heller ikke opbakning til synspunktet.

Løsgænger i Folketinget og tidligere økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille skrev dengang på Twitter, at regeringen og Folketinget burde blive vaccineret.

Ritzau