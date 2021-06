Norges statsminister til Mette Frederiksen: Vi anser spionage mod nære venner og allierede som uacceptabelt

Norges regering har indkaldt den amerikanske ambassade i Oslo for at få en forklaring på, hvad der er sket i spionsagen, hvor Forsvarets Efterretningstjeneste har givet tilladelse til, at USA kunne bruge de danske internetkabler til at spionere vestlige allierede.