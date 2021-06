Efter syv måneder. Færge med tyskere kommer til Bornholm

Torsdag er den første færge fra Tyskland ankommet med turister til Bornholm i syv måneder. Det gjorde den med 165 passagerer om bord.

Færgedriften har været indstillet på grund af coronarestriktioner. Den sidste færge før nedlukningen ankom den 31. november 2020. Hos Bornholms borgmester er der glæde, men han har også en lille bekymring.

»Det er vi selvfølgelig glade for – der har været lidt diskussioner, om tyske turister måtte komme, men vi er glade«, siger Thomas Thors (S) der er borgmester i Bornholms Regionskommune.

De nordtyske delstater har ifølge borgmesteren lave smittetal, men det har resten af landet ikke, og Udenrigsministeriet laver sine rejserestriktioner samlet for et helt land. Derfor er man på Bornholm i gang med at undersøge, hvad reglerne for indrejse fra Tyskland egentlig er.

Færgen Hammershus ankom til Rønne klokken lidt i tre torsdag eftermiddag.

Smitteudbrud af særlig variant

Bornholmerne bliver i de her dage opfodret til at blive testet på grund af smitteudbrud med særlig en coronavariant.

»Vi er i en situation nu, hvor alt tyder på at man har inddæmmet det her udbrud, men jeg er meget optaget af, at så mange Bornholmere som muligt på lader sig PCR-teste«, siger Thomas Thors (S).

Omkring 20 personer er blevet testet positive. Det fremgår ikke, hvilken særlig coronavariant der er tale om. Ifølge styrelsen er smitten inddæmmet. Men den opfordrer »af forsigtighedsprincip« alle, der bor på Bornholm eller har været på øen omkring pinse, til at lade sig teste.

Bornholms Regionskommune skriver på sin hjemmeside, at man på Bornholm kommer til at skrue op for antallet af PCR-prøver de kommende dage.

Det sker efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

