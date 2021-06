»Det er brændt fuldstændig sønder og sammen«: Brand i værftsbygninger udviklede giftig røg

Artiklen er opdateret kl. 7.04 med citater fra vagtchef ved Fyns Politi samt oplysningen om, at branden er blevet slukket.

En voldsom brand i flere værftsbygninger i Faaborg er blevet slukket, og der udvikles ikke længere giftig røg. Det oplyste Fyns Politi i en beredskabsmeddelelse omkring klokken 3.30 natten til fredag.

I forbindelse med branden blev en ansat ved værftet kørt til observation for røgforgiftning, fortalte vagtchef Henrik Strauss ved Fyns Politi ved ettiden. Tilstanden på den ansatte er ukendt. Mens branden stod på, blev borgere i Faaborg opfordret til at blive inden døre og slukke for ventilation. Dette er ikke nødvendigt længere.

Branden har forårsaget store materielle skader i en lagerbygning og en administrationsbygning, fortæller vagtchefen tidligt fredag morgen.

»Det er brændt fuldstændig sønder og sammen, og vores brandteknikere skal til at kigge på, hvad der antændte branden«, siger Henrik Strauss.

Det var ifølge vagtchefen glasfibre, aluminium og asbest fra værftet, der udviklede den farlige røg. Hjemmeværnet er blevet indsat fredag morgen til at bevogte bygningen for at sikre, at der ikke er folk, der går derind og kommer til skade.

Anden brand på to dage

Værftsbygningerne ligger på Værtsvej 7 i Faaborg. Operativ chef i Beredskabsstyrelsen Lars Høg Schou skrev på Twitter kort før midnat torsdag aften, at Beredskabsstyrelsen Sydjylland var omdirigeret til Faaborg. Det var 12 brandfolk med vogne. Han skrev videre, at et dronehold fra Beredskabsstyrelsen Midtjylland også var indsat. Ifølge vagtchefen ved Fyn Politi havde politiet 10 mand på stedet.

Branden brød ud i den østlige del af værftet. Den del huser et firma, der hedder Newline, som producerer rensningsanlæg. Det skriver Fyens.dk

Det var anden gang torsdag, at brandfolk kæmpede med en storbrand i Faaborg. Natten til torsdag slog et lyn ned og startede en brand i to fredede bygninger. Her måtte beboerne i otte lejligheder evakueres. Ingen af beboerne kom noget til, men ifølge Fyens.dk blev ejendommene ødelagt.

»Brandene har ingen relation, men det er samme brandvæsen, som kæmper endnu en gang, og de samme borgere, der står for skud, så man kan da godt sende dem en kærlig tanke«, sagde vagtchef Henrik Strauss tidligere fredag nat.

ritzau