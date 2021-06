Mandlig ansat i daginstitution anholdt for børnemisbrug

Automatisk oplæsning

Politiet har anholdt en 49-årig mand, der til daglig arbejder i en daginstitution i Taastrup, fordi han er mistænkt for seksuel misbrug af børn, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet skriver i pressemeddelelsen, at manden er mistænkt for at have et »andet seksuelt forhold end samleje« til børnene, og at han menes at have krænket børnenes blufærdighed. Politiet oplyser ikke, hvorvidt nogle af de forurettede børn går i den daginstitution, hvor manden arbejder, men skriver dog, at manden er hjemsendt fra sit arbejde, mens efterforskningen står på.

Politikommissær fra Københavns Vestegns Politi Rikke Thestrup siger i pressemeddelelsen, at politiet har været bekendt med sagen i længere tid.

»Vi har efterforsket mod manden i en længere periode og har nu vurderet, at der var materiale i sagen til at foretage anholdelse og få mistænkte fremstillet i retten«, siger hun.

Ekstra Bladet skrev i slutningen af maj om en sag fra Taastrup, hvor en mandlig ansat i en børnehave var blevet hjemsendt. Avisen skrev, at mindst et barn skulle have været udsat for overgreb, mens manden passede dem.

Centerchef for institutioner og skoler i Høje-Taastrup Kommune bekræftede dengang over for Ekstra Bladet, at det var korrekt. Han afviste at kommentere sagen yderligere, fordi den var under efterforskning af politiet.

Den 49-årige mand bliver fremstillet i grundlovsforhør i løbet af fredag formiddag, hvor anklageren vil begære lukkede døre. Når et grundlovsforhør er for lukkede døre, forhindres offentligheden i at høre nærmere om sagens beviser, eller hvad den sigtede eventuelt forklarer.

