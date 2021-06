»I 20 år er der ikke sket noget, når vi har gjort opmærksom på, at vi har et problem med racisme. Men jeg kunne mærke, at det var noget særligt denne gang. At det her ikke bare ville stoppe«.

Deltag i debatten nu Det koster kun 1 kr. at få fuld adgang til Politiken, hvor du kan læse artikler, lytte til podcasts og løse krydsord. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her