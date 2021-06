Fyn får to af fire kommende skattecentre

Regeringen har sat lokation på fire skattecentre, som skal åbne i 2023. De skal ligge i Svendborg, Ringe, Slagelse og Frederikshavn, skriver TV 2 Fyn, der har talt med skatteminister Morten Bødskov (S).

»Med yderligere 500 medarbejdere fordelt på de fire skattecentre i Ringe, Slagelse, Svendborg og i Frederikshavn vil vi være et stort skridt tættere på at nå målene med den samlede reform af skattekontrollen og samtidig sikre en skatteforvaltning, der er endnu bedre repræsenteret i hele Danmark«, siger han til TV 2 Fyn.

Borgmester i Svendborg Kommune Bo Hansen (S) glæder sig til at kunne få et skattecenter til byen og de ansatte, der følger med.

»I øjeblikket har vi en meget spændende bevægelse, der startede i 2017. Vi har en netto tilflytning fra København, det er der ikke ret mange andre kommuner, der kan præstere. Derfor kan noget tyde på, at vi har noget, som appellerer til den type mennesker, som skal arbejde i skattecentret«, siger Bo Hansen til TV2 Fyn.

Præsentationen af centrene bliver foretaget fredag eftermiddag i Frederikshavn af statsminister Mette Frederiksen (S) og Morten Bødskov. Det er ingen overraskelse, at to af centrene placeres på Fyn. Faktisk har det hele tiden ligget fast, eftersom regeringen vil placere fire centre i Jylland, to på Sjælland og altså to på Fyn. Hidtil er der åbnet skattecentre i Fredericia, Frederikssund, Viborg og Esbjerg.

