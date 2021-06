Smitteudbrud på Bornholm er med colombiansk variant

Bornholm har været ramt af et smitteudbrud med en særlig variant af coronavirus.

Der er tale om varianten B1621. Det oplyser Styrelsen for patientsikkerhed i en mail. Varianten udspringer fra Colombia.

»Statens Serums Instituts undersøgelse viser, at det er den særlige variant B1621, der også tidligere er set tilfælde af i Danmark, skriver styrelsen.

Onsdag oplyste styrelsen, at omkring 20 personer var smittet med en særlig variant, men ikke hvilken der var tale om. Ifølge styrelsen er udbruddet under kontrol og smitten inddæmmet.

Mere smitsom variant

Den colombianske variant blev første gang opdaget i januar, og der er tegn på, at den kan være mere smitsom, og at vacciner muligvis ikke er lige så effektive over for varianten.

Det oplyser Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC) på sin hjemmeside.

Den colombianske variant er klassificeret som en variant, man holder øje med, hos ECDC.

Den er til gengæld ikke i gruppen af varianter, som man er bekymret for. På den liste er den britiske, sydafrikanske, brasilianske og indiske, som alle har været registreret i Danmark.

Alle bornholmere og personer, der havde besøgt øen i pinsen, blev som følge af smitteudbruddet opfordret til at tage en PCR-test.

Derfor var der torsdag og fredag skruet op for testindsatsen på øen med to midlertidige testcentre.

7.500 er blevet PCR-testet på Bornholm i løbet af to dage. Det oplyste Helle Holm, centerleder hos Testcenter Bornholm, til TV2 Bornholm fredag.

ritzau