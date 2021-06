7-Eleven vil åbne ubemandede butikker i Danmark. Men er ekspedienten en uddøende race?

Inden længe får københavnere mulighed for at træde ind i en forvokset madautomat – eller rettere sagt en skrumpet 7-Eleven-butik – når de skal stille den pludselige sult eller købe sine dagligvarer.

Reitan Convenience Denmark, som står bag 7-Eleven i Danmark, har nemlig annonceret, at de i dag 173 butikker i kæden vil blive udvidet med to nye kiosker i Storkøbenhavn, som er helt og aldeles ubemandede. Det fortæller Finans.dk.

Her skal kunderne bruge en app eller et betalingskort for at træde ind i butik på omtrent 25 kvadratmeter – svarende til en fjerdedel af en normal 7-Eleven-kiosk – hvor kameraer og vægte holder et skarpt øje med, hvilke varer kunderne tager med sig. Et koncept, som allerede bliver testet på den anden side af Øresund i Sverige.