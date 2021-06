70 meter høj skorsten svajede faretruende - område afspærret

Automatisk oplæsning

Myndighederne har lørdag spærret et område af ved Bornholms forbrændingsanlæg, Bofa, på Torneværksvej i udkanten Rønne. Man frygter, at der kan være fare for sammenstyrtning af en 70 meter høj skorsten.

»Ude på vores forbrændingsanlæg ved vores genbrugsplads er der en 70 meter høj skorsten, hvor der har været en defekt stabilisator inden i den. Så i morgens der stod den og svajede faretruende«, fortæller vagthavende Jesper Lund hos Bornholms Politi.

Det var en medarbejder på genbrugspladsen, som observerede, at skorstenen ikke strakte sig mod himlen vanlig stabilitet, og som derefter - klokken 06.09 lørdag morgen - slog alarm.

Ifølge Jesper Lund er der foretaget afspærringer ved området. En politipatrulje på stedet har rapporteret tilbage til vagtcentralen, at skorstenen ikke længere svajer. Muligvis har problemet med stabilisatoren løst sig selv.

Det skal dog undersøges af en tekniker, før politiet vil risikere at åbne området igen. Det kommer dog til at tage noget tid, før hjælpen når frem.

»Dem, der kan reparere sådan en stabilisator, de hører til ovre i Esbjerg. Man ved ikke, om problemet har løst sig selv, og under alle omstændigheder, så skal man have nogen over og kigge på den, og vi har spærret af på stedet, indtil det kan lade sige gøre«, siger Jesper Lund.

Han fortæller, at stabilisatoren er en del af skorstenens indre konstruktion:

»Det skulle være en form for pendul, som modvirker den svajning, skorstenen har på grund af vinden«.

