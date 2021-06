Biskop ved Schlüters bisættelse: »Lad os huske på, at Poul Schlüter bad os huske det hele«

Under en strålende sol og stor mediebevågenhed har familie, venner, partifæller og politiske profiler taget afsked med tidligere statsminister Poul Schlüter (K) lørdag eftermiddag i Holmens Kirke i København.

270 gæster var indbudt til bisættelsen i kirken, som ligger et stenkast fra Christiansborg, der i mange år var Schlüters arbejdsplads.

Ved bisættelsen talte biskop i Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen om Schlüters person. Om hans humor, ydmyghed, virke som politiker og betydning for hans nærmeste familie.

Biskoppen refererede til et citat fra Schlüter: »Jeg vil gerne huskes for det hele. Både de små og store beslutninger – også dem, der gik mig imod. Dem nænner jeg ikke at glemme«.

»Der er både nænsomhed og bid i de ord. Det er et usentimentalt menneske, der tør sige dem«, kommenterede Peter Skov-Jakobsen og fortsatte: »Det er også et sandhedssøgende menneske, ét der gerne finder veje, og som ikke er uvidende om, at magt, ansvar og agtelse for demokrati og liv skal følges ad«.

Til bisættelsen havde familien valgt fire salmer: ’Morgenstund har guld i mund’, ’Det dufter lysegrønt af græs’, ’I al sin glans nu stråler solen’ og ’Du som har tændt millioner af stjerner’.

Blev formand og 8 år senere var han også statsminister

Poul Schlüter sov stille ind om morgenen den 27. maj. Han blev 92 år.

Han var statsminister fra 1982 til 1993. Han er den længst siddende statsminister siden Anden Verdenskrig og den foreløbig eneste konservative regeringsleder i Danmark siden systemskiftet i 1901. Schlüter blev født i Tønder, læste jura i Aarhus og København og tog embedseksamen og blev advokat i hovedstaden.

Men det politiske arbejde trak i ham, og i 1964 blev han valgt ind i Folketinget, hvor han sad de næste 30 år. I 1974 – året efter De Konservative var blevet næsten halveret ved jordskredsvalget – blev Schlüter formand for partiet, og otte år senere kunne han sætte sig i statsministerstolen.

Under hans ledelse oplevede partiet en markant fremgang.

»Poul Schlüter arbejdede for demokrati og for vores land, at Danmark måtte få en væsentlig position. Når vi går herfra, så lad os huske på, at Poul Schlüter bad os huske det hele«, lød det fra Peter Skov-Jakobsen under bisættelsen.

Bisættelsen begyndte klokken 13, og omkring klokken 13.45 blev kisten båret ud af Holmens Kirke, mens kirkeklokkerne ringede, og orglet indenfor spillede ’Dejlig er jorden’.

Kort før klokken 14 blev kisten kørt væk, mens familie og venner var samlet foran kirkebygningen.

Klokken 15 står De Konservative for en mindehøjtidelighed i Børsen. Her vil partiets nuværende formand, Søren Pape Poulsen, holde en tale til minde om Poul Schlüter. Også statsminister Mette Frederiksen (S) ventes at holde tale.

