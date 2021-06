Markedet løjer lidt af: Færre boliger blev vist frem i maj

Boligmarkedet har været brandvarmt det seneste år. Men måske er udviklingen ved at vende. Antallet af fremvisninger hos Home, der har 181 forretninger, faldt igen i maj, oplyser mæglerkæden i en pressemeddelelse.

Ifølge senioranalytiker Bjørn Tangaa Sillemann fra Danske Bank, der har kigget på tallene, fungerer antallet af fremvisninger normalt som en strømpil for, hvordan priserne vil udvikle sig den næste tid.

Det ligner dermed, at momentum er ved at sive ud af det ’glohede’ marked. Der er dog formentlig et stykke vej, til priserne så rent faktisk falder, vurderer han i en skriftlig kommentar.

»Selv om efterspørgslen ser ud til at være aftagende, er den stadig høj, og når interessen aftager, kan det også gøre det mindre attraktivt at sætte sin bolig til salg, end det har været på det seneste«, skriver han.

Der blev hos Home fremvist 5,1 procent færre huse i maj, mens fremvisningen af lejligheder faldt 9 procent. Antallet af handler faldt med henholdsvis 2,1 og 5,7 procent.

Selvom der er blevet fremvist færre boliger end i april, har det dog stadig været en travl måned, påpeger Bjørn Tangaa Sillemann. Niveauet er fortsat over det, der blev set inden corona.

»Men med dagens tal har vi fået bekræftet tendensen fra april, hvor pilen også pegede ned for fremvisningerne«.

»Det er især i hovedstaden, som nærmest har set boliginteressen eksplodere under pandemien, at det nu går hurtigst den anden vej, men boliginteressen er faldet på tværs af regionerne med undtagelse af Nordjylland«, skriver han.

Ifølge de seneste tal fra Boligsiden, der ejes af størstedelen af de danske ejendomsmæglere, var huspriserne i april 14,3 procent højere end samme måned sidste år. Prisen på lejligheder er steget 16,6 procent.

Prisudviklingen har fået flere til at opfordre til et indgreb - blandt andre Nationalbanken og Finanstilsynet.

Det har regeringen dog hidtil afvist, og sidste uge kom der så opbakning til det fra eksperterne i Det Økonomiske Råd - også kaldet de økonomiske vismænd. De ser heller ikke behov for et indgreb endnu.

Vismændene kommer løbende med forslag til, hvad samfundet har mest gavn af. Rådet kan dog snart komme i karambolage med en anden af regeringens rådgivere - nemlig Det Systemiske Risikoråd.

Rådet blev sat i verden efter finanskrisen og holder øje med trusler mod de danske pengeinstitutter. Det har allerede varslet, at det på sit møde 21. juni - om to uger - ventes at henstille til, at der iværksættes tiltag.

ritzau