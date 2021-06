Kommission skærer igennem: Du skal ikke tvinges til at hæve din pension, hvis du mister jobbet

Flere partier er klar til at hjælpe de ledige, der bliver tvunget til at leve af deres pension, inden de kan få kontanthjælp. Ydelseskommission anbefaler, at den praksis bliver stoppet for arbejdsmarkedspensioner. Rådgivning for udsatte borgere klager til ombudsmanden.