Henrik Dahl affejer kritik fra forskere: »Det er jo ikke andet end et forsøg på at lukke munden på kritikere«

»Det er helt sort for mig, at forskere ikke skal finde sig i at blive kritiseret. Man må finde sig i, at der bliver gået til stålet i den offentlige debat«.

Sådan siger folketingsmedlem Henrik Dahl (LA), der selv har en ph.d. fra CBS og var en ofte citeret sociolog, før han blev politiker, efter at 262 forskere har råbt op i et debatindlæg i form af et brev stilet til forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). Her beder de hende forholde sig til de beskyldninger, som Henrik Dahl og Morten Messerschmidt (DF) retter mod navngivne forskere og forskermiljøer, som de to politikere beskylder for at være »politiske« og »aktivistiske«.