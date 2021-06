Nemlig.com indgår aftale efter afsløring af dårlige arbejdsforhold

Onlinesupermarkedet Nemlig.com har lavet en ny lokalaftale med fagforbundet 3F.

Med lokalaftalen reguleres en række lokale forhold i den overenskomst, der i forvejen er tegnet mellem Nemlig.com og 3F, og som omfatter alle cirka 1.400 medarbejdere i Nemlig.coms varehus i Brøndby.

Den nye lokalaftale betyder, at maksimalt 30 procent af medarbejderne må arbejde på deltid. Ifølge 3F arbejdede omkring 50 procent af Nemlig.coms lageransatte tidligere på deltidskontrakter.

Arbejdsforholdene på Nemlig.coms lager blev af en række medarbejdere beskrevet som problematiske, fordi de oplevede, at de blev presset til at arbejde så hurtigt, at de oplevede fysiske gener ved deres arbejde og blandt andet droppede toiletpauser for at kunne holde effektiviteten.

Deltidsansættelserne blev beskrevet som særligt problematiske, fordi deltidsansatte kun havde ret til 15 timers arbejde om ugen – og det var kun de hurtigste lagermedarbejdere, der fik lov til at få flere timer, lød det.

Politikens afsløring af lagermedarbejdernes arbejdsforhold førte i april til, at 3F opsagde sin lokalaftale med Nemlig.com, og det var derfor op til 3F og Nemlig.com at lave en ny lokalaftale. Den nye aftale betyder blandt andet, at deltidsansatte, der har haft arbejdsuger på mere end 37 timer i en periode på over to måneder, skal tilbydes fuldtidsansættelse.

Nemlig.com har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i en pressemeddelelse:

»Vi er rigtig glade for den nye lokalaftale om deltidsmedarbejdere, som vi nu har indgået med vores lokale 3F-afdeling. Det tog kun fire uger at blive enige om den nye aftale, og vi vil ligesom med den gamle lokalaftale holde os til det, vi har aftalt«, skriver Stefan Plenge, der er administrerende direktør i Nemlig.com.

Aldrig oplevet noget lignende

Hos 3F er de også glade for aftalen, som de kalder »et skridt i den rigtige retning«.

»Vi har aldrig hos andre virksomheder oplevet, at man på den måde misbrugte deltidsansættelser til at presse de ansatte, så det er dejligt, at vi, to måneder efter at vi blev bekendt med de stærkt kritisable forhold, har kunnet lave en ny aftale, der sikrer, at man ikke bruger deltidsansættelser på den måde«, siger Jan Villadsen, formand for 3F’s transportgruppe.

»Vi har derudover noteret os, at Arbejdstilsynet er i gang med at vejlede Nemlig.com om, hvordan deres lagermedarbejdere kan udføre deres arbejde uden at blive syge af det, og det er rigtig positivt«, siger Jan Villadsen, med henvisning til Arbejdstilsynets rapport i forbindelse med en kontrol på Nemlig.coms lager i april 2021.

Her skrev Arbejdstilsynet, at de havde »mistanke om, at ansattes arbejde i en afgrænset del af lageret ikke var sundhedsmæssigt forsvarligt på grund af tidspres«.

Arbejdstilsynets kontrolbesøg førte til, at Nemlig.com mistede sin glade smiley, og Arbejdstilsynet har efterfølgende tilbudt at indgå en aftale med Nemlig.com om at forbedre arbejdsforholdene på lageret i Brøndby.

Nemlig.com har flere gange afvist kritikken af arbejdsforholdene på lageret, og selskabet har blandt andet forklaret sig med, at det har haft ekstraordinært travlt grundet coronapandemien.

Denne travlhed omtales igen af Stefan Plenge i forbindelse med indgåelsen af den nye lokalaftale.

»Det har betydet, at mange af vores deltidsmedarbejdere i denne periode har arbejdet rigtig mange timer, hvilket de naturligvis har fået fuld betaling for jævnfør 3F-overenskomsten«.

»Vi har i flere måneder været tilbage på et normalt arbejdsniveau for både vores fuld- og deltidsmedarbejdere, og vi ser nu frem til at implementere den nye lokalaftale over det næste stykke tid«, siger Stefan Plenge i pressemeddelelsen.

Ritzau/Politiken