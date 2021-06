Danskerne er mindre bekymrede for kriminalitet

Automatisk oplæsning

Færre danskere er blevet udsat for tyveri eller indbrud i 2020.

Det viser Justitsministeriets årlige offerundersøgelse, som ministeriet har lavet siden 2005.

Antallet af ofre for tyveri og indbrud er det laveste, der er blevet målt i de 16 år, man har foretaget undersøgelsen.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse mandag.

Samtidig er der også færre ofre for hærværk og vold i forhold til tidligere år.

Danskerne er også generelt mindre bekymrede for kriminalitet, viser rapporten.

65 procent af de adspurgte har svaret, at de sjældent eller aldrig er bekymret for at blive udsat for kriminalitet. I 2019 var det 59 procent.

Der er også sket et lille fald i andelen af danskere, som næsten hele tiden eller ofte er bekymret for at blive udsat for kriminalitet. I 2019 var det 12 procent, mens det var 10 procent i 2020.

Men selv om færre altså bliver udsat for tyveri og indbrud, angiver lidt over to procent af de adspurgte kvinder, at de har været udsat for voldtægt eller forsøg på voldtægt i de sidste fem år.

Tallet på 2,4 procent er højere end gennemsnittet for 2008 til 2020, som er hele den periode, man har spurgt til voldtægt i undersøgelsen.

»Vi har i 2020 vedtaget en historisk samtykkelov, der sætter en tyk streg under, at hvis der ikke er samtykke til sex, så er der tale om voldtægt«, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i pressemeddelelsen.

Der skal oprettes specialiserede teams i de forskellige politikredse til at håndtere sager om voldtægt og stalking.

»Jeg forventer, at disse og andre tiltag vil betyde, at flere forbrydere bliver stillet til ansvar for deres gerninger og ikke mindst, at vi ser en adfærdsændring i samfundet«, fortsætter Nick Hækkerup.

Som noget nyt er der spørgsmål i undersøgelsen om, hvorvidt de adspurgte har været udsat for psykisk vold. Her angiver næsten syv procent, at de har været udsat for psykisk vold indenfor de sidste fem år.

ritzau