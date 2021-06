Hun blev kendt som kvinden, der ville smadre byen på en »ikke-voldelig måde«. Nu kræver anklageren hårdere straf til coronaaktivist

Senioranklager Henrik Plæhn gjorde det klart, at anklagemyndigheden vil have straffet den 30-årige Nanna Skov endnu hårdere end i byretten, da ankesagen mod kvinden mandag gik i gang.

Kvinden blev som den første tiltalte deltager i den famøse coronakritiske demonstration fra 9. januar i marts idømt 2 års fængsel i byretten i København. Den hidtil hårdeste straf.

Hun fik ansvaret for, at demonstrationen gik over gevind, og hun blev dømt for ved sin tale under demonstrationen og ved sine handlinger at have medvirket til grov forstyrrelse af den offentlige orden samt udøvelse af vold mod de tilstedeværende polititjenestemænd blandt andet ved grov vold og angreb med genstande.