Tidligere S-ansat orienterede nuværende minister om mulig #MeToo-sag

Daværende folketingsmedlem og nuværende børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) bekræfter over for Ekstra Bladet, at hun blev orienteret om en mulig #MeToo-sag af den tidligere ansatte i Socialdemokratiet, som i Berlingske anklages for grænseoverskridende og krænkende adfærd over for en række kvinder med tilknytning til partiet. Politiken har ligeledes fået bekræftet, at Rosenkrantz-Theil var orienteret.

Sagen omhandler en dengang 17-årig kvinde, der beskylder den nu tidligere ansatte i partiet for at have presset hende til sex i den pågældende mands lejlighed. Faren til kvinden havde truet manden med at fortælle andre om sagen. Manden bad derfor Pernille Rosenkrantz-Theil orientere ham, hvis faren henvendte sig.

Rosenkrantz-Theil skriver blandt andet i en sms til Ekstra Bladet:

»Samtalen omhandlede alene en konkret episode med en far, der var vred på den pågældende medarbejder over, at han havde været sammen med hans datter, og som muligvis ville henvende sig til mig. Jeg var ikke bekendt med, at datteren også selv skulle være vred over noget. Og således afventede jeg, om der enten ville komme en politianmeldelse eller anden udvikling i sagen. Det gjorde der ikke. Og jeg gik således ud fra, at der var tale om en forælder, der havde skarpe holdninger til sin datters gøren og laden«.

Hun orienterede ikke partiets formand eller partisekretær, da hun ikke mente, at der var noget, som Socialdemokratiet som arbejdsgiver skulle forholde sig til.

