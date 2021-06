Mand anholdt for at skære del af finger af på kioskkunde

Københavns Politi har anholdt en 27-årig mand, der er sigtet for vold i en kiosk på Frederikssundsvej i Nordvestkvarteret mandag eftermiddag.

Det fortæller central efterforskningsleder Baris Tuncer efter midnat natten til tirsdag.

»Vi har en forurettede, der er blevet skåret i hånden, og en anden person, der er blevet tildelt knytnæveslag«, siger han.

Ifølge efterforskningslederen skar den anholdte en del af tommelfingeren på den forurettedes venstre hånd af. Personen var kunde i kiosken. Personen, der fik tildelt knytnæveslag af den anholdte, var ansat i kiosken. Politiet kender ikke den nærmere tilstand på de forurettede.

»Vi koncentrerer os lige nu om gerningsmanden, og de forurettede har vi overladt til sundhedsmyndighederne«, siger Baris Tuncer.

Den anholdte er sigtet for vold og kvalificeret vold – det vil sige vold, der er af en »særlig rå, brutal eller farlig karakter«.

Politiet ved ikke, hvorvidt de to forurettede og den formodede gerningsmand kendte hinanden i forvejen, ligesom man også er ved at undersøge, hvad der gik forud for volden.

»Vi skal have afhørt personerne og finde ud af helt præcist, hvad der er forgået«, siger efterforskningslederen, der forventer at stille den anholdte for et grundlovsforhør tirsdag.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 14.04.

ritzau