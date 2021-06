Hver femte danske unge har købt kopivarer uden at vide det

Automatisk oplæsning

18 procent af de danske unge mellem 15 og 24 år har købt ulovlige kopivarer på nettet – uden at vide det. De risikerer at støtte kriminelle grupper, og de kan udsætte sig selv for fare.

Det skriver Patent- og Varemærkestyrelsen i en pressemeddelelse. Den kommer på baggrund af nye tal fra Den Europæiske Varemærkemyndighed (EUIPO).

»Alt for ofte bruges de store tech-platforme til køb og salg af produkter på nettet. Produkter som kan være farlige og ikke mindst ulovlige. Det må simpelthen ikke ende i hænderne på vores unge mennesker, der i god tro handler på nettet«, siger erhvervsminister Simon Kollerup i et skriftligt svar.

Tirsdag starter Patent- og Varemærkestyrelsen en kampagne rettet mod unge for at komme problemet til livs.

Kampagnen rettes mod de unge, da de køber flere kopivarer på nettet end resten af befolkningen, oplyser Patent- og Varemærkestyrelsen.

Risikerer at støtte kriminalitet

De kriminelle grupper, der handler med kopivarer, kan også være involveret i andre former for kriminalitet. Det forklarer Barbara Suhr-Jessen, der er sektionschef i Patent- og Varemærkestyrelsen.

»Det er ulovligt at sælge kopivarer erhvervsmæssigt. Derfor handler man i udgangspunktet med en kriminel, hvis man køber kopivarer. Ofte er det organiserede kriminelle grupper, der står bag kopivarerne, og det har vist sig, at de ofte er involveret i andre former for alvorlig kriminalitet som narkotikahandel, hvidvask eller ulovlig våbenbesiddelse«, siger hun.

I EU alene løber handlen med kopivarer op i mange milliarder. Det viser en rapport fra EUIPO fra 2020 ifølge Barbara Suhr-Jessen.

»Op til 6,8 procent af importen til EU kan være kopivarer«, siger hun.

Det svarer til, at der bliver handlet kopivarer for op til 901 milliarder danske kroner i EU.

Ud over de 18 procent, der har købt en kopivarer uden at vide det, har 27,6 procent købt en vare, hvor de var i tvivl om, hvorvidt den var ægte eller falsk.

Ifølge Patent- og Varemærkestyrelsen har 17 procent af unge bevidst bestilt en kopivare på nettet.

»Vi kan se, at de unge mangler viden om, hvorfor de skal undgå kopivarer. Det er den viden, som vi gerne vil give dem med denne kampagne«, siger Barbara Suhr Jessen.

ritzau