Nu vakler kravet om mundbind: Eksperter støtter politikere, der vil slippe ansigtet fri

Kravet om mundbind i busser, tog og butikker er tilsyneladende på vej ud. Onsdag skal Folketingets partier diskutere nye tiltag i genåbningen, og et af punkterne er en udfasning af mundbind.

Og det er umiddelbart en god idé, lyder det fra fire sundhedseksperter, som Politiken har talt med. Mundbind havde en rolle at spille, da smittetrykket var større, men nu, hvor vaccinationerne vinder frem, kan forbuddet ophæves – om end man måske bør vente et par uger med at begynde udfasningen.

Presset i Folketinget er dog stort. Ved den seneste genåbningsaftale 21. maj besluttede næsten alle partier, at der hurtigt skal laves en plan for at udfase kravet om mundbind, at udfasningen skal begynde primo juni, og at målet skal være en total udfasning, når alle over 16 år er vaccineret. Dog sådan at myndighederne kan indføre kravet igen, hvis der opstår »særlige situationer«.