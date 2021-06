25-årig nægtede: Nu bliver han tvunget til at give 329 krænkede kvinder 5.000 kroner hver

En 25-årig mand skal betale en erstatning på 5000 kroner til over 300 kvinder for at have reklameret for et katalog med deres nøgenbilleder.

Det samlede erstatningsbeløb løber op på 1,6 millioner kroner.

Det har Vestre Landsret afgjort tirsdag, hvor retten stadfæstede en dom fra Retten i Aalborg.

Den 25-årige mand tilstod i byretten i Aalborg, at han havde hjulpet med et onlinekatalog, som 590 kvinder ufrivilligt blev en del af.

Han har erkendt at lave en form for indholdsfortegnelse til kataloget. Han skulle have hentet skærmbilleder fra kvindernes Facebook-profiler til indholdsfortegnelsen.

Sagen er oprindeligt blevet anmeldt af Red Barnet, efter at organisationen modtog en henvendelse fra en borger igennem en anonym hotline i maj 2020.

Ane Lemche, som er psykolog i Red Barnet, oplyser, at digitale krænkelser er noget, som Red Barnet har fokus på.

»Vi ved, at der kan ligge rigtig meget ulovligt materiale. Og at der i hvert fald kan ligge materiale, som dem med billeder af vil opfatte som privat og intimt og slet ikke vil have lyst til at få delt«, siger hun.

Ifølge hende er det særlige ved sagen, at der er så mange ofre, og at mange af ofrene er danske.

Fængselsstraffen sættes ned

Retten i Aalborg fandt, at den 25-årige skulle straffes med fem måneders betinget fængsel. Derudover mente retten, at han skulle betale erstatning til 329 af kvinderne.

Det samlede erstatningsbeløb løber op på 1,6 millioner kroner.

Vestre Landsret nedsatte fængselsstraffen til fire måneders betinget fængsel, men fastholdt, at den dømte skal betale erstatningen til ofrene. Hvert af ofrene står til 5.000 kroner i erstatning.

Ane Lemche understreger, at det kan føles ekstremt krænkende at blive udsat for det, som kvinderne i kataloget blev.

»Det er som om, nogen har taget noget intimt, som andre folk kan bladre i som en spiseseddel«, siger hun.

Den dømte ankede sagen til Vestre Landsret i håbet om en mildere straf, og fordi han ikke ville betale erstatning.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvorvidt anklager eller forsvarer vil gå videre med sagen.

ritzau