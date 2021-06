De unge er udnævnt til klimavenlig generation. Alligevel er de flittigere til at køre i bil end tidligere generationer

Der kæmpes stadig hårdere om parkeringspladserne ved landets gymnasier og andre ungdomsuddannelser. For eleverne vælger i stigende grad at nappe deres egen eller forældrenes bil i stedet for at tage bussen eller cykle.

Andelen af unge, som benytter kollektiv trafik, er faldet fra 51 til 43 procent det seneste årti. Samtidig er deres brug af bil steget fra 16 til 24 procent. Desuden er det kun 23 procent af de unge, der cykler i skole, mod 30 procent i 2016. Tallene fremgår af en analyse fra Dansk Industri baseret på DTU’s Transportvaneundersøgelse.

»Vi er i gang med at producere nye unge generationer, som helt fra begyndelsen vælger bil og fravælger cykel og kollektiv trafik«, siger branchedirektør Michael Svane fra Dansk Industri:

»Problemet er, at de vil medvirke til at skabe endnu større trængsel, end vi allerede forventer at skulle kæmpe med«.

I årene, som analysen dækker, er der kommet en halv million flere biler på de danske veje. Frem til 2030 siger prognoserne, at vi får yderligere 600.000. Stadigt flere familier har to eller tre biler. Samtidig er den kollektive trafik blevet dyrere.

»Unge i dag har mange ting, de skal nå. Når den kollektive trafik så bliver dyrere og har færre afgange, høster vi som samfund, som vi har sået. Især hvis der står en ledig bil i garagen«, siger Michael Svane og tilføjer:

»Men hvis vi alle sammen vælger bilen, så forstærker det problemet med, at folk allerede nu holder mere og mere i kø. Vi spilder i dag som samfund 26 milliarder på at holde i kø hvert år«.

Han peger på mere skræddersyet busbetjening til de unge og mere fleksibilitet.

»Men især skal det være billigere for dem at bruge den kollektive trafik«, siger Svane.

Patrycja Anna Zieba er markedskonsulent og projektleder hos det regionale busselskab Fynbus. Her kæmper man allerede med at skabe en stærkere og grønnere buskultur hos de unge.

»Vi skal holde fast, mens vi har de unge i butikken, så de ikke forlader os, så snart de kan få kørekort«, siger hun

»Lykkes det ikke, starter vi en ond cirkel for den kollektive transport med faldende kundetal og potentiel risiko for ikke at kunne opretholde en god busbetjening for alle på sigt, siger hun.

